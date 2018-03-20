За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 56 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 19 и 20 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 56 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 24 случая присвоения или растраты, 12 случаев причинения телесных повреждений, 9 случаев кражи личного имущества, 4 случая обнаружения наркотиков, по 1 случаю изъятия оружия и боеприпасов, фальшивомонетничества, хулиганства, злоупотребления должностными полномочиями, квартирной кражи и служебного подлога или служебной халатности.

За данный период зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов, в целом сдано 2 единицы оружия.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества и 2 случая грабежа.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 1 человек погиб, 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.