В правительстве обсуждены рамки партнерства между ВБ и Арменией на 2018-2022 годы

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня принял делегацию во главе с руководителем ереванского офиса Всемирного банка Сильви Босутро.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече госпожа Босутро представила рамки партнерства между ВБ и Арменией на 2018-2022 годы и повестку дня предлагаемых реформ, основанную на пятилетней программе Правительства. Она подчеркнула, что Всемирный банк готов продолжить результативное сотрудничество с Правительством РА в ряде сфер, в том числе в направлении совершенствования системы государственного управления, инфраструктур, стимулирования экспорта, развития человеческого капитала, стабильной среды и управления природными ресурсами. Глава ереванского офиса ВБ отметила важность осуществляемых в Армении изменений и поздравила Главу Правительства с зафиксированными высокими показателями роста.

Сильви Босутро, в частности, выделила успешный ход конституционных реформ и завершение перехода к парламентской системе управления, подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, фиксируемые в стране высокие темпы экономического роста и тенденции расширения вовлеченности диаспоры в различные сферы Армении, отметив, что по оценке ВБ, они также окажут позитивное воздействие на процесс осуществления реформ в стране.

Премьер-министр Карен Карапетян отметил важность углубления и расширения двустороннего сотрудничества, приветствовал проект представленной программы и включенные в него предложения по реформам. Глава Правительства предложил продолжить обсуждения вокруг проекта программы с различными органами Правительства и поблагодарил ВБ за помощь, оказанную в осуществлении реформ в системе управления водными ресурсами. Карен Карапетян подчеркнул, что Правительство продолжит реформы в этой сфере и шаги в направлении оптимизации. «В сфере сельского хозяйства мы осуществили большой пакет программ, целью которого является ориентирование крестьянских хозяйств, чтобы они занимались более эффективным, современным и интенсивным сельским хозяйством. В этом плане важно, чтобы в сфере управления водными ресурсами реформы продолжались и чтобы она стала логичным бизнесом, что приведет к повышению эффективности, дисциплины, сокращению расходов», - сказал Премьер-министр.

В ходе встречи был также затронут ряд других вопросов двустороннего сотрудничества.