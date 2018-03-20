Мэрия Еревана установит пункты информационной поддержки для туристов
14:30, 20 Март, 2018
В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания управлениям внешнего оформления и рекламы, градостроительства и земельного надзора и отделу туризма аппарата мэр Тарон Маргарян поручил в короткие сроки обсудить и представить предложения по созданию пунктов информационной поддержки для туристов.«Принимая во внимание тот факт, что с каждым годом поток туристов в столице заметно увеличивается, и то, что в этом году будут проведены многочисленные мероприятия, посвященные 2800-летию основания Еревана, что в свою очередь, несомненно, обеспечит еще больший поток туристов, очевидно, что в центре Еревана существует необходимость создания пунктов информационной поддержки для туристов. Следовательно, в короткие сроки организуйте все необходимые работы, чтобы в сжатые сроки данные пункты стали доступны как ереванцам, так и гостям столицы»,- подчеркнул Тарон Маргарян.
Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, другим поручением мэра Еревана в сотрудничестве с частным сектором в скором времени в местах, представляющих туристический интерес, будут установлены общественные туалеты.