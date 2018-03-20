Мэрия Еревана установит пункты информационной поддержки для туристов

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания управлениям внешнего оформления и рекламы, градостроительства и земельного надзора и отделу туризма аппарата мэр Тарон Маргарян поручил в короткие сроки обсудить и представить предложения по созданию пунктов информационной поддержки для туристов.

»,- подчеркнул Тарон Маргарян.Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, другим поручением мэра Еревана в сотрудничестве с частным сектором в скором времени в местах, представляющих туристический интерес, будут установлены общественные туалеты.