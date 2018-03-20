Кремль не считает отсутствие поздравления от Трампа в адрес Путина недружественным шагом

Отсутствие поздравления с победой на выборах от президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина не является недружественным шагом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив, что "утро вечера мудренее".

"Не нужно считать это недружественным шагом. Путин остается открыт для нормализации отношений с американскими партнерами там, где это интересно и необходимо. Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то не может позвонить в силу графика, кто-то по иным причинам - не нужно здесь ничего сгущать. И, наконец, утро вечера мудренее", - сказал Песков.





