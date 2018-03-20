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СМИ: пропавший малайзийский Boeing "нашли" на Google-картах


Австралийский любитель, занимающийся расследованием авиакатастроф, Питер Макмэхон несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, чтобы найти Boeing, который четыре года назад пропал в Индийском океане. По утверждению ему удалось обнаружить обломки самолета в океане. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Sun.

По словам Макмахона, на фото отчетливо виден не только корпус самолета, но и то, что Boieng буквально покрыт пулевыми отверстиями.

Австралиец утверждает, что место крушения лайнера находится в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам, — области, не включенной в поисковую операцию.

Макмэхон направил свое заключение в бюро транспорта и безопасности Австралии, где допустили, что изображение на снимках может быть пропавшим самолетом.

Boeing 777 следовал из Куала-Лумпура в Пекин и пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек. Его обломки и тела пассажиров так и не нашли.




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