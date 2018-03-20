Американские ученые установили, что связанное с деятельностью человека изменение климата приведет в 2020 году к тому, что в Калифорнии и на юго-западе США будут часты периоды экстремальной жары. С выводами исследователей можно ознакомиться в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert!.

В своей работе исследователи из Школы морских и атмосферных наук в Майами использовали климатические модели и погодные данные, собранные в период с 1900 по 2010 год. Это позволило им спрогнозировать рост температуры воздуха в летние месяцы до конца XXI века. При этом экстремальная жара определялась как жаркий период продолжительностью в три или более дней, когда температура достигала рекордно высоких значений, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее климатологи предупредили, что свыше пяти миллионов жителей Земли потеряют кров над головой к 2100 году из-за роста уровня моря даже в том случае, если Парижские соглашения будут исполнены, и планета станет горячее всего на 1,5-2 градуса Цельсия.

"Мы привыкли считать, что Парижское соглашение спасет нас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать, что даже полное исполнение всех обязательств приведет к тому, что жителям многих прибрежных регионов Земли придется сражаться с ростом уровня моря и учащением потопов", — заявил климатолог из Принстонского университета в США.