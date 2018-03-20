В Ульяновске мать убила трех своих детей
В Ульяновске в квартире одного из домов обнаружены тела местной жительницы и трех ее несовершеннолетних детей. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Ульяновской области во вторник.
"С ножевыми ранениями обнаружены тела трех детей, а также тело воспитывавшей их матери. По предварительной версии, женщина, нанеся малолетним смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
В сообщении уточняется возраст погибших детей - 5, 6 и 10 лет.
На сайте облпрокуратуры сообщается во вторник, что по данному факту проводится проверка. "Установлено, что дети проживали с матерью, которая с мужем разведена", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит работу должностных лиц органов системы профилактики. В пресс-службе облпрокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что на семью никаких жалоб не было.
"37-летняя женщина не работала, поскольку младший ребенок был инвалидом. Семья считалась благополучной, они развелись с мужем недавно", - сказал собеседник агентства.