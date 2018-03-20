В Ульяновске мать убила трех своих детей

В Ульяновске в квартире одного из домов обнаружены тела местной жительницы и трех ее несовершеннолетних детей. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Ульяновской области во вторник.

"С ножевыми ранениями обнаружены тела трех детей, а также тело воспитывавшей их матери. По предварительной версии, женщина, нанеся малолетним смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

В сообщении уточняется возраст погибших детей - 5, 6 и 10 лет.

На сайте облпрокуратуры сообщается во вторник, что по данному факту проводится проверка. "Установлено, что дети проживали с матерью, которая с мужем разведена", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит работу должностных лиц органов системы профилактики. В пресс-службе облпрокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что на семью никаких жалоб не было.

"37-летняя женщина не работала, поскольку младший ребенок был инвалидом. Семья считалась благополучной, они развелись с мужем недавно", - сказал собеседник агентства.