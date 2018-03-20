В НС началось обсуждение вопроса выбора председателя Конституционного суда Армении. Как сообщает «Арменпресс», спикер НС Ара Баблоян напомнил, что на эту должность выдвинута кандидатура Г. Товмасяна.

Г. Товмасян в своем слове поблагодарил за высокое доверие и выдвижение своей кандидатуры на этот высокий пост. Он подчеркнул, что любой из членов КС может претендовать на него, однако эта миссия выпала ему.

«Должность председателя Конституционного суда не предполагает политических действий и программ. У него те же обязанности, что и у остальных членов. Его главная обязанность – обеспечение естественной деятельности суда. Для меня особенно важно обеспечение рабочей атмосферы, когда каждый его член почувствует, что он является частью большого коллектива и выполняет одну из самых сложных задач страны – является участником обеспечения превалирования Конституции. Это для меня самое важное, чему я буду стремиться в случае назначения и что я реализую», - сказал он.

Он подчеркнул, что обсуждал эти идеи с некоторыми своими товарищами и в случае избрания попробует претворить их в жизнь. Они прямо или косвенно относятся к Конституционному суду и обязанностям его председателя. Я придаю особенно важность наличию научно-практических комментариев Конституции, что поможет КС работать более эффективно», - разъяснил Г. Товмасян.

Он сказал также, что можно обсудить вопрос обеспечения прямой трансляции заседаний КС.