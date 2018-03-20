США выразили беспокойство действиями Турции в Африне

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены действиями турецких войск в сирийском Африне. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены теми сообщениями, которые в последние 48 часов приходят из сирийского города Африн. Большинство жителей населенного почти одними курдами города эвакуировано под угрозой нападения турецких войск и поддерживающих их оппозиционных сил», - говорится в заявлении, в котором в очередной раз подчеркивается, что американская сторона неоднократно выражала Турции свое беспокойство ситуацией в Африне.

США обращается к акторам драмы на северо-западе Сирии, в том числе и к Турции с Россией, с просьбой не препятствовать действиям международных гуманитарных организаций в Африне.

В Госдепе заявили, что хотя США продолжают оставаться верными своему союзнику по НАТО Турции, тем не менее действия турецкой стороны в Африне наносят только вред борьбе против террористической группировки «Исламское государство». «Это серьезная и нарастающая опасность. Мы обращаемся ко всем действующим в Сирии сторонам оставаться сосредоточенными на борьбе против угрозы Исламского государства», - сказано в заявлении.

ВС Турции 19 марта установили полный контроль над сирийским городом Африн. Они разрушили установленную в центре города статую Каве (героя-кузнеца). Кроме этого, над мэрией поднят турецкий флаг.