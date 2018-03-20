Белый дом объяснил, почему Трамп не поздравил Путина с победой

Президент США Дональд Трамп так и не поздравил Владимира Путина с переизбранием на очередной срок, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Пресс-секретарь Трампа Хоган Гидли сказал журналистам на борту президентского самолета (американский президент летел в Нью-Гэмпшир), что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонный звонок в Кремль не был запланирован.

Он добавил, однако, что США намерены и дальше сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

"Мы продолжим развивать наши отношения с Россией, но заставим ее заплатить, если она будет угрожать нашим интересам", - сказал Гидли.

"Мы не удивлены результатом [выборов]", - добавил он.