Белый дом объяснил, почему Трамп не поздравил Путина с победой
09:50, 20 Март, 2018
Президент США Дональд Трамп так и не поздравил Владимира Путина с переизбранием на очередной срок, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Пресс-секретарь Трампа Хоган Гидли сказал журналистам на борту президентского самолета (американский президент летел в Нью-Гэмпшир), что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонный звонок в Кремль не был запланирован.
Он добавил, однако, что США намерены и дальше сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.
"Мы продолжим развивать наши отношения с Россией, но заставим ее заплатить, если она будет угрожать нашим интересам", - сказал Гидли.
"Мы не удивлены результатом [выборов]", - добавил он.