Европейские индексы снизились - 19-03-18

МОСКВА, 20 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.39% и составил 12217.02 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.13% и составил 5222.84 пункта, британский FTSE снизился на 1.69% и составил 7042.93 пункта, российский MICEX снизился на 0.56% и составил 2281.72 пункта, а RTSI снизился на 0.68% и составил 1242.95 пункта.