Армия обороны Арцаха уничтожила азербайджанский беспилотный летательный аппарат

Солдаты Армии обороны Республики Арцах 19 марта, в районе 18:30 часов, на северо-восточном (Талыш) участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских вооруженных сил уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат противника. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Арцаха.