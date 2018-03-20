Армия обороны Арцаха уничтожила азербайджанский беспилотный летательный аппарат
Солдаты Армии обороны Республики Арцах 19 марта, в районе 18:30 часов, на северо-восточном (Талыш) участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских вооруженных сил уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат противника. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Арцаха.
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