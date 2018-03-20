Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

Армия обороны Арцаха уничтожила азербайджанский беспилотный летательный аппарат


Солдаты Армии обороны Республики Арцах 19 марта, в районе 18:30 часов, на северо-восточном (Талыш) участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских вооруженных сил уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат противника. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Арцаха.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации