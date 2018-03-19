«Евровидение 2018»: завершены съемки клипа Севака Ханагяна «Ками»

Представитель Армении на международном конкурсе песни «Евровидение 2018» Севак Ханагян скоро представит клип на песню «Ками» («Ветер»), съемки которого уже завершены. Режиссером клипа является Артур Манукян. В беседе с «Арменпресс Лайф» режиссер отметил, что съемки длились 2 дня.

Фото: Геворга Перкуперкяна

«В первый день мы сняли небольшую сцену в Гарни. Во второй день - основные сцены, которые мы сняли в павильоне. Когда я впервые услышал песню, я понял, что в клипе нужно показывать только душевное состояние Севака. Не должно быть ничего лишнего. Принимая во внимание сегодняшние тенденции, в клипе мы используем световые эффекты и интересные решения по монтажу», - сказал Артур.

По словам режиссера, он попытался найти способы, которые помогут иностранцам понять смысл песни. «На меня лежала большая ответственность за то, чтобы передать европейцам значение песни через клип. Правда, песня на армянском языке и именно этим может быть интересна для них, но есть вероятность, что они не поймут смысл песни. Вот почему мы попытались представить смысл песни посредством душевного состояния Севака», - сказал он.

Артур Манукян добавил, что работать с Севаком было легко. «Не всегда первое сотрудничество с артистом удается. С Севаком работать легко. Мы быстро понимаем друг друга. Во время съемок никаких осложнений не было», - сказал он.

«Арменпресс Лайф» также беседовал с Севаком Ханагяном, который отметил, что для него важно участвовать в Евровидении с песней на армянском языке в этом году.

«Каждый день я получаю хорошие отзывы от европейских слушателей, что, конечно же, вдохновляет. Я был очень честен в клипе, поэтому во время съемок не было никаких трудностей. Мне уже удалось работать со многими режиссерами, но я впервые сотрудничаю с Артуром Манукяном. С Артуром было легко и приятно работать. Он настоящий профессионал, имеет четкий посыл, который доводит до аудитории через изображение», - сказал Севак.

На вопрос о том, какие песни участников являются фаворитами для него, певец ответил: «Честно говоря, мне еще не удалось познакомиться с песнями всех участников, но я должен сказать, что есть много интересных песен, которые делают конкурс еще более впечатляющим».

Мелине Тоноян