Фильм «Ева» запрещен в Стамбуле из-за азербайджанской провокации

Губернаторство Стамбула запретило показ фильма армяно-иранского режиссера Анаит Абади «Ева» на Международном женском кинофестивале «Фильммор». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на новостной сайт «AHVAL», показ был запрещен из соображений чрезвычайного положения и проблем безопасности.

Представитель фестиваля Мелек Озман заявил, что консульство Азербайджана сначала направило официальное письмо во Французский институт, где проводится фестиваль, и попросило их отменить показ. «Позже они обратились в министерство иностранных дел Азербайджана, и даже лично к министру», - сказал Озман.

В конце концов, они получили письменный приказ турецких властей о запрете показа.

Правительство Азербайджана утверждает, что фильм создает ощущение, что Карабах является армянской территорией.

Снятый армяно-иранским режиссером Анаит Абад фильм «Ева» рассказывает о женщине, которая избегает своих влиятельных родственников со своей дочерью Наре и после смерти мужа укрывается в одной из деревень Карабаха, в Армении, где она должна жить, скрываясь от родственников.

Фильм был представлен Национальной киноакадемией Армении на «Оскар» в номинации за лучший фильм на иностранном языке.