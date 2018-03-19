Если будет выдвинута моя кандидатура, то это будет сделано с одним дополнением с моей стороны: Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян в беседе с Tert.am коснулся своего заявления от 2014 года о том, что он никогда больше не будет выдвигаться на пост главы государства. Серж Саргсян говорит, что данная тема в различных форматах обсуждается в рядах Республиканской партии Армении и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» в течение нескольких месяцев, хотя эти обсуждения еще не достигли партийно-институциональных платформ. Президент также отмечает, что многие партнеры уже говорили с ним, и он не знает, когда закончатся эти обсуждения. Но если они решат выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна, то это будет сделано с одним дополнением.

- Господин Президент, в своем известном выступлении Вы заявили, что в случае перехода на парламентскую систему правления Вы не будете претендовать на должность премьер-министра и добавили, что один человек не должен быть главой государства больше двух раз. Сегодня это заявление периодически публично цитируется политической оппозицией. Вопрос заключается в следующем: Вы станете премьер-министром Армении в апреле?

- Прежде всего, я думаю, что давно настало время отказаться от примитивной тактики словесной перепалки посредством цитирования вне контекста, и пришло время послушать политическое слово, понять его и обсудить именно на этом уровне. А политическая речь ясна, но не примитивна.

Когда политик хочет сделать политическое заявление о том, что он не будет на данной должности, он говорит, что меня не будет на данной должности, как я четко заявил, что я не буду президентом Республики Армения. Но когда заявление содержит политический контекст и говорит об амбициях и идеях, то высказывание находится в другом измерении. Это не трудно отличить.

Что касается амбиций. Да, я и сегодня не претендую на пост премьер-министра. Но я никогда не считал себя человеком, который руководствуется предубеждением или окаменевшим мышлением. Я не могу не считаться с действительностью и считать, что я не несу ответственности за наше будущее и плавный ход нашей страны во времени.

Сегодня, с одной стороны, мы имеем позитивные результаты внешней политики, которые дают нам серьезный запас мощности, достигли такого уровня внутренней стабильности, который уже положительно предопределяет динамику экономических показателей, но, с другой стороны, мы не можем не считаться с угрозами, которые во время конституционных поправок, к сожалению, только увеличились. Мы прошли через апрельскую войну, увидели действия людей, готовых решить проблемы в столице с помощью оружия, и сегодня мы видим силы, которые, не учитывая последствия, готовы решать проблемы на улице, независимо от того, находятся ли эти вопросы в рамках политики и логики или нет.

Ни для кого не секрет, что данная тема в разных форматах в течение нескольких месяцев обсуждается в получившей в результате парламентских выборов ответственность и полномочия формировать правительство Республиканской партии и коалиционной АРФД, хотя эти обсуждения еще не достигли партийно-институциональных платформ. Многие коллеги уже говорили со мной. Я не знаю, когда эти обсуждения закончатся.

Но если в конечном итоге мы решим, что будет выдвинута моя кандидатура, то это будет сделано с одним дополнением с моей стороны: параллельно с полной реализацией конституционных полномочий, я буду уделять больше времени молодым политическим лидерам, чтобы передать им видимый и скрытый опыт нашей страны за прошлые и нынешние годы. Это проблема, которая сегодня очень важна. Мы все имеем дело с созданием новых политических лидеров, независимо от их партийной принадлежности, независимо от их нынешней политической позиции.