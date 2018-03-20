По-новому представляя Армению и Арцах всему миру: награждены победители конкурса «Однажды в Армении»

Конкурс туристических историй «Однажды в Армении» станет дополнительным стимулом для представления Армении и Арцаха всему миру. Он позволяет участникам представить посредством историй туристическую привлекательность Армении и раскрыть новые и неизвестные стороны одной из старейших стран мира.

Объявленный авиакомпанией «Армения», информационным агентством «Арменпресс», Госкомитетом по туризму Армении конкурс также способствует развитию туризма в современных средствах массовой информации и расширяет связь туризм-СМИ.

19 марта состоялась церемония награждения победителей конкурса.

«Мы проводим первое такое мероприятие. Государственный комитет по туризму и государственное информационное агентство «Арменпресс» поддержали нас в этой программе. Кстати, это было наше первое серьезное сотрудничество с «Арменпресс», и я надеюсь, что сотрудничество идет по верному пути. В историях, в одном случае, был турист, посещающий Армению, а в другом случае – тот, с кем произошла история. Мы сделали окончательный отбор из почти тридцати отобранных историй», - сказал заместитель директора авиакомпании «Армения» Геворг Хачатрян.

Главный приз - бесплатный авиабилет Ереван-Бейрут-Ереван или Бейрут-Ереван-Бейрут. Почему был выбран Бейрут? Хачатрян разъяснил, что в этой стране живет много армян. «Это страна, где мы можем встретить все армянское - культуру, историю, церкви и даже торговлю. Армяне вносят большой вклад в Бейруте», - сказал Хачатрян и выразил надежду, что поездка для победителей послужит правильной цели.

Директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян подчеркнул важность этого проекта.

«Этим мы можем решить ряд проблем: повышение туристической привлекательности Армении, укрепление связей между туризмом и СМИ, продвижение туризма и создание контента для потребителей в современных средствах массовой информации. Это был первый опыт такого сотрудничества, и я думаю, что он был довольно успешным», - сказал Ананян, добавив, что в ближайшем будущем они попытаются реализовать аналогичные программы, которые сделают туризм и журналистику более привлекательными.

По словам первого заместителя председателя Государственного комитета по туризму Армении Мехака Апресяна, цель конкурса состояла в том, чтобы иметь максимально интересные истории.

«Конкурс также направлен на представление Армении, Арцаха в более интересном и разнообразном ракурсе как для внутреннего, так и международного туризма. И поскольку это требует творческого решения, мы решили объявить такой конкурс», - сказал он.

По словам Апресяна, конкурс достиг своей цели, были довольно интересные идеи. И в будущем, используя эти истории, возможно, будет снят фильм или просто видео.

Два победителя конкурса «Однажды в Армении» - Нане Айрапетян и Мери Зограбян, получили билеты Ереван-Бейрут-Ереван или Бейрут-Ереван-Бейрут.

Карту на скидку в 50% на авиабилет получили Анна Геворкян, Гаяне Саркисян, Лиана Егиазарян и Мгер Тер-Тадевосян.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Конкурс стартовал 21 декабря 2017 года. Было получено несколько десятков историй. Через истории были представлены туристические достопримечательности Армении, раскрывающие известные и до сих пор неизвестные аспекты одной из старейших стран мира.

Анна Григорян