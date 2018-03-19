Седьмой тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Турнире претендентов в Берлине начались партии седьмого тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет с Дином Лижэнем.

Другие пары: Александр Грищук - Владимир Крамник, Шахрияр Мамедъяров - Сергей Карякин, Уэсли Со - Фабиано Каруана.

По итого 6-го тура лидером турнира с 5 очками является Каруана. Второе место занимает Мамедъяров с 4,5 очками. Крамник, Лижэнь и Грищук имеют по 3,5 очка, Карякин – 3 очка, Аронян и Со – по 2,5 очка.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.