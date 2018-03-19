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Состоялся телефонный разговор между президентом РА С. Саргсяном и избранным президентом РФ В. Путиным


Президент Армении С. Саргсян 19 марта позвонил избранному президенту России В. Путину и сердечно поздравил того с переизбранием на высокую должность.

 Как сообщили  «Арменпресс» в службе информации администрации президента РА, в ходе телефонного разговора руководители двух стран - стратегических союзников подтвердили свою готовность последовательно углублять и укреплять межгосударственные отношения и сотрудничество, а также приложить все силы к установлению в регионе долговременного мира и стабильности.

В связи с победой В. Путина на выборах президента РФ Серж Саргсян направил ему также
приветственное послание.




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