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СМИ: более 200 тыс. мирных жителей бежали из Африна из-за операции турецких ВС


Более 200 тыс. мирных жителей региона Африн на севере Сирии покинули свои дома с момента начала операции "Оливковая ветвь", проводимой ВС Турции. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник со ссылкой на источники в курдской автономной администрации региона Африн сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, в настоящий момент все беженцы не имеют мест временного проживания и нуждаются в гуманитарной помощи.



 




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