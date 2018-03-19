СМИ: более 200 тыс. мирных жителей бежали из Африна из-за операции турецких ВС

Более 200 тыс. мирных жителей региона Африн на севере Сирии покинули свои дома с момента начала операции "Оливковая ветвь", проводимой ВС Турции. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник со ссылкой на источники в курдской автономной администрации региона Африн сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, в настоящий момент все беженцы не имеют мест временного проживания и нуждаются в гуманитарной помощи.





