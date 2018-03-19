Валерий Гергиев и симфонический оркестр петербургского Мариинского театра выступят в городах Швейцарии, Германии, Чехии и Франции с 19 по 25 марта, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В программе произведения Дебюсси, Малера, Скрябина, Стравинского, Шостаковича, Чайковского.

Откроется гастрольный тур концертом в Базеле (Швейцария_. Симфонический оркестр "Мариинки" под управлением Гергиева исполнит прелюдию к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, Симфонию №5 Малера и Концерт для фортепиано с оркестром Скрябина.

Следующие выступления пройдут в Германии — 20 и 22 марта в Мюнхене и Берлине.

В Чехии Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра выступят 23 марта.Завершат гастрольный тур выступления во Франции. Концерты пройдут на сцене Парижской филармонии 24 и 25 марта.