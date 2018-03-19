Э. Шармазанов, будучи наблюдателем от ОДКБ на выборах президента РФ, считает их легитимными и демократическими

Глава наблюдательной миссии межпарламентской ассамблеи ОДКБ вице-спикер НС Армении Э. Шармазанов считает прошедшие 18 марта выборы президента РФ демократическими и легитимными.

В беседе с «Арменпресс» он подчеркнул, что выборы полностью соответствовали законодательству РФ: «Весь день 18 марта мы следили за порядком проведения выборов в Санкт-Петербурге. Я возглавлял наблюдательную миссию межпарламентской ассамблеи ОДКБ в составе парламентариев как Армении, так и Беларуси, Казахстана, Таджикистана. С 08:00 мы наблюдали за открытием избирательных участков, после чего побывали на нескольких из них. До выборов встречались также с членами избиркомов, представителями оппозиционных кандидатов. Могу сказать, что нарушений не было. Это отметили не только мы, но и наблюдатели из Европы».

Он сказал также, что 18 марта дал две пресс-конференции, на которых отметил важность для Армении пути, по которому пойдет ее стратегический союзник Россия и заинтересованность Армении в проведении российских выборов на высоком уровне, без эксцессов, в соответствии с правилами демократии, чему они и стали свидетелями.

Э. Шармазанов отметил высокую гражданскую активность избирателей: «Если обычно при выборах в Государственную Думу явка составляла в Санкт-Петербурге 30-35%, то сейчас была выше 60%. Владимир Путин набрал рекордное количество голосов», - подвел итог Э. Шармазанов.

18 марта на выборах президента России действующий президент Владимир Путин по предварительным подсчетам набрал 76,67% голосов. За него проголосовали 54,4 млн человек, что на 5,1 млн больше чем в 2004 г. Кроме того, за него голосов было подано больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых.