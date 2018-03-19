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CNN: вертолет с дочерью и зятем Трампа на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя


Вертолет, на борту которого находились дочь и зять президента США Дональда Трампа, экстренно вернулся в аэропорт в Вашингтоне после того, как у него во время полета отказал один из двигателей. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

Инцидент произошел несколько дней назад, однако известно о нем стало только сейчас. По данным источников телеканала, Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, которые занимают посты советников президента США, отправились на вертолете из Вашингтона в Нью-Йорк, однако после вылета у вертолета отказал один из двух двигателей. Пилот принял решение срочно вернуться в аэропорт имени Рональда Рейгана.

По данным CNN, посадка прошла успешно, пострадавших не было. Причины отказа двигателя неизвестны.


 




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