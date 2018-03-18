Водитель и пассажиры  перевернувшегося в Абовяне автомобиля госпитализированы

17 марта в 21:31 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в 6 микрорайоне в Абовяне произошло ДТП, автомобиль врезался в дерево и возгорелся. Необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что машина Ford Focus с г/н 47 TQ 444 (водитель А.А. 2001 г/р) перевернулась и скатилась почти на 50 м.

Спасатели обесточили машину.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, до приезда спасателей водитель и пассажиры Г.Г. (2001 г/р) и А.Ш. (2001 г/р) госпитализированы в Абовянский МЦ, затем А.Ш. доставили в Ереванский МЦ Св.Богоматери. Медики оценили состояние А.А. и Г.Г. удовлетворительным, а А.Ш. – среднетяжелым.