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Водитель и пассажиры  перевернувшегося в Абовяне автомобиля госпитализированы


17 марта в 21:31 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что  в 6 микрорайоне в Абовяне произошло ДТП, автомобиль врезался в дерево и возгорелся.  Необходима  помощь спасателей.

На  место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что машина Ford Focus с г/н 47 TQ 444 (водитель А.А. 2001 г/р) перевернулась и скатилась почти на 50 м.

Спасатели обесточили машину.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, до приезда спасателей   водитель и пассажиры Г.Г. (2001 г/р) и А.Ш. (2001 г/р)  госпитализированы в Абовянский МЦ, затем А.Ш. доставили в Ереванский МЦ Св.Богоматери.  Медики оценили состояние А.А. и Г.Г. удовлетворительным, а А.Ш. – среднетяжелым.




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