18 марта в 09:15 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что близ медно-молибденового завода на ул.Туманяна в Алаверди (Лорийская область), в реке Дебед нашли труп, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили из воды труп М.Г. (1948 г/р) и передали его сотрудникам полиции.