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В реке Дебед  нашли труп


18 марта в 09:15 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что близ медно-молибденового завода на ул.Туманяна в Алаверди (Лорийская область), в реке  Дебед  нашли труп, необходима  помощь спасателей.

На  место выехал боевой расчет.   

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили из воды труп М.Г. (1948 г/р) и передали его сотрудникам полиции.

 




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