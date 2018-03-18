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Президент Арцаха вручил высокие государственные награды ряду армянских организаций и их представителям


17 марта в Вашингтоне Президент Бако Саакян принял участие в общинном приеме в честь делегации Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в своем приветственном слове Президент Саакян отметил, что армянская община Америки проводит большую работу, направленную на развитие связей Арцаха и Армении с Соединенными Штатами Америки, добавив, что при ее непосредственном участии в Арцахе на протяжении многих лет осуществляются многочисленные стратегические программы социально-экономического и гуманитарного характера.

«Армянская община Америки и наши американские друзья активно вовлечены в дело международного признания Арцаха, представления нашей страны и объективной информации о ней в США и внешнем мире. Все это достойно самой высокой оценки», – подчеркнул в своем выступлении Президент Саакян.

За заслуги перед Республикой Арцах Президент вручил высокие государственные награды ряду армянских организаций и их представителям.

 




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