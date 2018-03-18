В Ереване  участие  в  выборах президента  РФ  проходит очень активно

Для участия в выборах президента РФ в посольстве России в Ереване открыт избирательный участок, и голосование здесь проходит с высокой активностью. По информации на 10:30 часов, перед зданием посольства образовалась внушительная очередь желающих голосовать.

Голосовать приходят не только проживающие в Армении россияне, в том числе и представители дипкорпуса, военнослужащие, а также российские туристы, визит которых в Армению совпал с днем выборов. В числе голосующих также армяне – граждане РФ, которые прибыли для голосования издалека – из областей Сюника, Вайоц дзора.

Председатель избирательной комиссии и/у 8026 в посольстве РФ, советник посольства Петр Щукин сообщил журналистам, что по данным на 09:45 часов проголосовали 370 человек. Для сравнения отметим, что на прошлых выборах в Госдуму на том же участке в течение дня проголосовали 1100 человек.

«Начали бодро, настроение прекрасное, можно сказать, что треть участников прошлых выборов уже проголосовали. Стараемся работать без ажиотажа, делаем все, чтобы для избирателей весь процесс проходил максимально легко и комфортно», - как передает Арменпресс, сказал он.

Фото: Мхитара Хачатряна

По словам председателя, особенностью работы зарубежного и/у является то, что предварительно составленных списков нет. «Граждане с паспортами РФ подходят, заявляют о своем желании, мы их здесь регистрируем и даем такую возможность. Мы приглашаем всех наших соотечественников, которые на данный момент находятся в Армении с деловым визитом или с целью туризма и имеют при себе документы, прийти и проголосовать», - сказал он, сообщив также, что в Гюмри голосование проходит активно, но спокойно. На данный момент никаких нарушений не зарегистрировано.

Что касается досрочного голосования военнослужащих, председатель и/у 8026 отметил, что выездное досрочное голосование состоялось 3 марта в Мегри, участвовало 126 человек – российские военнослужащие и члены их семей.

Для участия в выборах президента России в ЦК РФ зарегистрировались 8 кандидатов: действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Григорий Явлинский (партия «Яблоко»), Ксения Собчак (партия «Гражданская инициатива») и Борис Титов (партия Роста).