Армянские  боксеры-профессионалы остаются непобедимыми на ринге

Члены Национальной сборной Армении по боксу продолжают успешные выступления на ринге.

Как передает Арменпресс, на вечере профессиональных поединков в Москве три представителя Армении одержали победу.

Арам Авакян переиграл Бургута Хаджибоева, Нарек Саркисян – Бексултана Равшанова, а Гор Ерицян – представителя Грузии Микаела Авакяна.

Все три боксера не терпели поражения на ринге.