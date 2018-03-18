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Армянские  боксеры-профессионалы остаются непобедимыми на ринге


Члены  Национальной сборной  Армении по боксу продолжают успешные  выступления  на  ринге.

Как  передает Арменпресс, на вечере профессиональных поединков в Москве  три представителя  Армении одержали победу.

Арам Авакян переиграл Бургута Хаджибоева, Нарек Саркисян – Бексултана Равшанова, а Гор Ерицян – представителя Грузии Микаела Авакяна.

Все  три боксера не терпели поражения на ринге.




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