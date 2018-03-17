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Премьер-министр Армении посетил с рабочим визитом город Веди


Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил город Веди для ознакомления с результатами осуществленных по отдельным сферам Араратской области мероприятий в рамках программ развития области и общин в 2017 году и задачами на 2018 год. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, губернатор Арамаис Григорян представил макроэкономические показатели области за 2017 год, а также задачи на текущий год.


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