Премьер-министр Армении посетил с рабочим визитом город Веди

Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил город Веди для ознакомления с результатами осуществленных по отдельным сферам Араратской области мероприятий в рамках программ развития области и общин в 2017 году и задачами на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, губернатор Арамаис Григорян представил макроэкономические показатели области за 2017 год, а также задачи на текущий год.