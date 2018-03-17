Президент Ирана поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении
17:46, 17 Март, 2018
Президент Ирана Хасан Рухани направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну в связи с его избранием на пост президента Республики Армения.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство ИРНА, Рухани пожелал новому президенту армении здоровья, достижений и счастья, а дружественному народу Армении – мира и благоденствия.
Президент ИРИ выразил уверенность, что при новоизбранном президенте дружественная Армения продолжит неуклонно развиваться и переживать прогресс, а новоизбранный президент внесет свой эффективный вклад в дело развития двусторонних отношений.