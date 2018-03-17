Время в Ереване: 11:07:36,   17 Март

Президент Ирана поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении


Президент Ирана Хасан Рухани направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну в связи с его избранием на пост президента Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство ИРНА, Рухани пожелал новому президенту армении здоровья, достижений и счастья, а дружественному народу Армении – мира и благоденствия.
Президент ИРИ выразил уверенность, что при новоизбранном президенте дружественная Армения продолжит неуклонно развиваться и переживать прогресс, а новоизбранный президент внесет свой эффективный вклад в дело развития двусторонних отношений. 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации