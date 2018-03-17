Посол Армении обсудил с замминистра обороны Эстонии нагорно-карабахское урегулирование

Посол Армении в Эстонии (резиденция в Вильнюсе) Тигран Мкртчян 17 марта провел встречу с директором Эстонского центра Восточного партнерства Яном Рейнхольдом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, стороны с удовлетворением отметили двусторонний и многосторонний диалог на высоком уровне между Арменией и Эстонией. Был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в сферах информационных технологий, электронного управления, чрезвычайных ситуаций и других отраслях.

Посол Армении подчеркнул необходимость организации армяно-эстонских бизнес-форумов для дальнейшего развития торгово-экономических связей. В этой связи посол придал важное значение участию эстонских деловых кругов в экономическом форуме в рамках саммита Франкофонии в Ереване.

В тот же день посол Армении встретился с заместителем министра обороны Эстонии Кристианом Прикком. Стороны коснулись сотрудничества Армения-НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира», а также придали большое значение участию Армении в миротворческих миссиях.

Посол рассказал о возможностях развития отношений между Арменией и Эстонией в рамках Плана действий индивидуального партнерства, обсудили перспективы партнерства между министерствами обороны обеих стран.

По просьбе заместителя министра посол представил усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Армении по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и деструктивное поведение Азербайджана.