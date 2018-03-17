Министры здравоохранения Армении и Арцаха подписали меморандум о взаимопонимании

Министры здравоохранения Армении и Арцаха 17 марта, в детской больнице “Аревик” Степанакерта подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандуму, в 2018-2019 гг. расходы на скрининг раннего обнаружения болезни фенилкетонуриа у новорожденных берет на себя Институт здоровья детей и подростков Армении, лечебный комплекс “Арабкир”. С 2020 года эти расходы будут оплачиваться из бюджета Министерства здравоохранения Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Армения.

Отметим, что в апреле прошлого года подобный меморандум был подписан для другого скрининга – раннего обнаружения и лечения у новорожденных гипотериоза.

Министр здравоохранения Республики Армения Левон Алтунян представил врачам ход и итоги программ, реализуемых в сфере здравоохранения Армении. Министр затронул также вопрос внедрения в Арцахе электронного здравоохранения. Он отметил, что с мая 2017 года оплата за услуги, оказанные медицинскими учреждениями бенефициариям соцпакета и услуги, оказанные по госзаказу, выполняется на основе регистрируемых в электронной системе данных, в результате чего сократились сроки ежемесячных выплат.

Представляя возможности электронной системы, министр здравоохранения Армении подчеркнул, что электронное здравоохранение, как и во всем мире, так и в Армении и Арцахе, будет способствовать развитию сферы здравоохранения, обеспечивая качество, доступность и продуктивность услуг.

Министр здравоохранения Республики Армения Левон Алтунян разъяснил, какие шаги необходимы для внедрения электронной системы здравоохранения, ответил на вопросы арцахских врачей.