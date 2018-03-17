В Иркутской области спасли застрявшую в мороз на трассе цирковую труппу

Артистов передвижного цирка спасли от переохлаждения в Иркутской области, когда их автомобиль сломался в пути на трассе Бодайбо - Таксимо.

"Температура воздуха в тот момент опустилась до отметки минус 40 градусов по Цельсию, в связи с чем жизнь и здоровье восьми человек и семи животных оказались под угрозой", - сообщила в субботу "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поломка микроавтобуса с цирковой труппой произошла в 60 км от районного центра на участке автодороги Бодайбо - Таксимо, однако в полиции не уточнили, когда именно это случилось, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Интерфакс.

Волк добавила, что люди, животные, реквизит и поломанный автомобиль были эвакуированы в город Бодайбо. "По пути к месту назначения все участники произошедшего отогрелись", - отметила она.