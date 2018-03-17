Представитель МЧС Армении: увеличение числа взрывов машин с газобаллонными установками внушает тревогу

За последние 6 месяцев в стране зафиксированы 531 случай пожара автомобилей с газобаллонными установками, в результате чего погибли 19 человек, пострадали 62. В 2018 г. уже есть 6 случаев. Самый высокий показатель зафиксирован в 2016 г. – 119 случаев, в 2014 г. – 102 случая. Самый низкий показатель в 2017 г. – 51 случай.

На пресс-конференции в медиа-зале «Арменпресс», начальник отдела пропаганды управления пожарной и технической безопасности МЧС РА С. Айрапетян отметил, что сравнительно низкий показатель 2017 г. относителен, поскольку многие вопросы так и остаются нерешенными. Более 500 случаев возгорания таких автомобилей – тревожный показатель.

«Вопрос поставлен остро. Если ситуация с газозаправочными станциями улучшилась, того же нельзя сказать об автомобилях. Немало случаев, когда водители сами устанавливают системы, не обращаясь к лицензированным предприятиям, что опасно. Анализ показывает, что взрывы происходят в основном на автомобилях, оборудованных старыми баллонами. Устанавливают непроверенные, бог знает где найденные баллоны, годами не тестируют их. Взрывам способствует и проблема с давлением. Высокое давление не помогает водителям, а наоборот, быстрее изнашивает оборудование», - сказал С. Айрапетян.