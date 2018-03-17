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Серж Саргсян поздравил Си Цзинпина с переизбранием на пост председателя КНР


Президент Армении Серж Саргсян направил 17 марта поздравительное послание Си Цзинпину в связи с его переизбранием на пост председателя КНР, пожелав ему новых успехов, а дружественному народу Китая – мира и благоденствия. Президент С. Саргсян подтвердил свою готовность продолжать совместные усилия для расширения и  углубления сотрудничества между Арменией и Китаем на благо народов обеих стран. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации администрации президента РА.




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