Серж Саргсян поздравил Си Цзинпина с переизбранием на пост председателя КНР

Президент Армении Серж Саргсян направил 17 марта поздравительное послание Си Цзинпину в связи с его переизбранием на пост председателя КНР, пожелав ему новых успехов, а дружественному народу Китая – мира и благоденствия. Президент С. Саргсян подтвердил свою готовность продолжать совместные усилия для расширения и углубления сотрудничества между Арменией и Китаем на благо народов обеих стран. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации администрации президента РА.