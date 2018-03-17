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Президента американской киноакадемии обвинили в домогательствах


Президента американской киноакадемии, оператора Джона Бэйли обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Variety.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Газета.ru  по данным источников издания, академия получила заявления о домогательствах Бэйли от трех разных женщин и сразу же начала расследование.

Бэйли известен как оператор многих культовых фильмов, в том числе картин «День сурка» и «Большое разочарование». Он был избран президентом киноакадемии в августе 2017 года.

 




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