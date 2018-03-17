Время в Ереване: 11:07:36,   17 Март

Посол Великобритании вызван в МИД России


Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу вызван в министерство иностранных дел, сообщили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения по ответным мерам Москвы в отношении Лондона приняты и в ближайшее время будут доведены до британской стороны.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

В Москве отвергают эти обвинения и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких подтверждений этим обвинениям, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что 23 российских дипломата покинут Великобританию 20 марта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации