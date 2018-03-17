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Президент Арцаха встретился в Вашингтоне с представителями партии «Рамкавар- Азатакан»


16 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с представителями верховного совета партии «Рамкавар-Азатакан».
Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах. На встречах были обсуждены вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики Арцаха, взаимодействия между Арцахом и Диаспорой, развития и углубления связей между США и Арцахом.
Глава государства отметил важную роль традиционных партий в деле содействия Арцаху, решения важнейших общенациональных задач, укрепления связей Родина - Диаспора, добавив, что Арцах заинтересован в последовательном продолжении и углублении этого сотрудничества.


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