Президент Арцаха встретился в Вашингтоне с представителями партии «Рамкавар- Азатакан»
09:24, 17 Март, 2018
16 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с представителями верховного совета партии «Рамкавар-Азатакан».
Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах. На встречах были обсуждены вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики Арцаха, взаимодействия между Арцахом и Диаспорой, развития и углубления связей между США и Арцахом.
Глава государства отметил важную роль традиционных партий в деле содействия Арцаху, решения важнейших общенациональных задач, укрепления связей Родина - Диаспора, добавив, что Арцах заинтересован в последовательном продолжении и углублении этого сотрудничества.