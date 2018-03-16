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Президент Серж Саргсян встретился с первым составом Высшего судебного совета


Президент Серж Саргсян встретился с первым составом Высшего судебного совета. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил членов и председателя Совета с избранием, пожелал им успехов, плодотворной работы, и выразил уверенность в том, что каждый член Высшего судебного совета свой энтузиазм, опыт и знания будет использовать в пользу создания и эффективного функционирования этого важного государственного учреждения.

На встрече президент Саргсян также представил свои подходы и ожидания от нового государственного органа, Высшего судебного совета, сформированного в результате конституционных реформ.




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