Число погибших при обрушении моста в Майами возросло до шести
Число жертв обрушения моста в Майами (штат Флорида, США) возросло до шести человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция округа Майами-Дэйд.
Ранее сообщалось о четырех погибших и девяти пострадавших.
"Мы можем подтвердить гибель шести человек", — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в Twitter.
Ранее сообщалось, что мост еще не был достроен. Секцию весом 950 тонн установили на опоры недавно — 10 марта. Мост стоимостью более 14 миллионов долларов призван был облегчить жизнь студентам Международного университета Флориды, связав его с кампусом. Сейчас они вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах.
Университет сам принимал участие в проектировке моста. При строительстве использовали методы ускоренного возведения — при помощи модулей. Строительство должно было завершиться в следующем году.
Colapsa puente en #Miami Fl.— Victor Cabrera (@victorcabreramx) 15 марта 2018 г.
Esto sobre peatones y vehículos, se reportan heridos.
VCN Noticias pic.twitter.com/5ippXj8jOZ