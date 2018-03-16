Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Албании

Президент Армении Серж Саргсян принял верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Республики Албания в Республике Армения Ардиана Хобдари (резиденция в Афинах).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравляя посла Хобдари с вступлением в должность, президент Республики пожелал ей успеха в деле выполнения дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду, что посол своей деятельностью придаст активность двусторонним отношениям.

Президент счёл ещё не удовлетворительным использование существующего потенциала сотрудничества в самых разных отраслях, особенно учитывая, что дипломатическим отношениям между Арменией и Албанией четверть века.

Президент Республики в деле развития отношений подчеркнул важность взаимных визитов высокого уровня. Серж Саргсян отметил, что направил Президенту Албании приглашение участвовать в предстоящем осенью текущего года в Ереване саммите Франкофонии, и подчеркнул, что в Армении будут рады его принять.

Президент Саргсян подчеркнул важность урегулирования между двумя странами необходимого договорно-правового поля, активизации межпарламентских отношений и развития экономических отношений, а также сотрудничества в международных организациях.

Новоназначенный посол Албании выразила благодарность президенту Саргсяну за приём и отметила, что согласна с ним в вопросе активизации двусторонних отношений, особенно учитывая 25-летний юбилей установления дипломатических отношений. Посол Хобдари заверила, что её деятельность будет нацелена на то, чтобы стимулировать сотрудничество и контакты между людьми в самых разных сферах – культурной, экономической, гуманитарной и так далее. Подчеркнув, что членство в ЕС является приоритетом внешней политики Албании, посол от имени своей страны приветствовала развитие сотрудничества между Арменией и Евросоюзом и пожелала успехов.

Ардиана Хобдари во время встречи также с почтением говорила о малочисленной, но, по её оценке, организованной армянской общине Албании, которая также может сыграть роль в деле развития двусторонних отношений.