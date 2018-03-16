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СМИ: турецкие войска обстреляли Африн, погибли 18 человек


Турецкая артиллерия ведет с утра интенсивный обстрел города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило курдское агентство Firat.

По его сведениям, не менее 18 человек погибли в районах Эль-Кадима, Ашрафия и Махмудия.

Нанесен значительный материальный урон жилым кварталам. По информации агентства, под обломками рухнувших зданий есть пострадавшие. Сотрудники Курдского общества Красного Полумесяца вместе с бригадами добровольцев проводят спасательные работы.

Ранее по позициям курдских отрядов "Сил народной самообороны", защищающих город, нанесла удар турецкая авиация. По данным Firat, погибли шесть человек.






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