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Штат посольства РФ в Великобритании сократится на 40%


В результате высылки по решению британских властей российских дипломатов персонал посольства значительно сократится. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Без всякого сомнения, это (высылка российских дипломатов) окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее на этой неделе британские власти объявили о выдворении из страны 23 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

 

 




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