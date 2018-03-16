Штат посольства РФ в Великобритании сократится на 40%

В результате высылки по решению британских властей российских дипломатов персонал посольства значительно сократится. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Без всякого сомнения, это (высылка российских дипломатов) окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее на этой неделе британские власти объявили о выдворении из страны 23 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".