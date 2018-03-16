«Ереванский бестселлер» 4/102: В первой тройке - «Там, где цветут дикие розы», «Виль- Эврар», “Ненайденные ромашки”

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением. Редактировал книгу Ованес Айвазян.

Как и в прошлый раз, на втором месте новая книга Марка Арена «Виль-Эврар». На суд армянского читателя представлен армянский перевод пьесы «Виль-Эврар», принадлежащей перу автора, возглавлявшего долгое время рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства “Арменпресс” «Ереванский бестселлер» книги «Там, где цветут дикие розы», - писателя, нашего соотечественника из Москвы Марка Арена (переводчик – Ованнес Айвазян). Герои пьесы – Комитас, шахматисты Шпильмахер, Алехин, композитор Сен-Санс, психиатр Эдмонд Форстер. Как известно, Комитас доживал свои дни в психиатрической лечебнице Виль-Эврар. Редактировал книгу Ованес Айвазян.

На 3-м месте сборник Эдгара Арутюняна “Ненайденные ромашки”. Она повествует о сложных человеческих отношениях – о любви, дружбе и предательстве. Автор попробовал затронуть вопросы, которые выходят за рамки исключительно любовных отношений. Редактор книги – Давид Гюрджинян.

На несколько пунктов улучшила свое положение в рейтинговой таблице и заняла 4-е место самая популярная книга известного американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ричард Бах - знаменитый американский писатель, летчик, потомок Иоганна Себастьяна Баха. Он автор многочисленных книг, но уже только одной философской сказки "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" оказалось достаточно для того, чтобы писатель навсегда вошел в "Зал Славы" мировой литературы. Сменяются поколения читателей, но "Чайка" год за годом входит в десятку самых популярных книг мира. Перевод Наиры Арутюнян.

На 5-м месте сборник стихотворений Эдгара Арутюняна “Искусство преданности или хвала розе”. Это первая книга автора, которая за короткое время стала бестселлером. Сборник является специфическим восхвалением любви и преданности. У него было шесть изданий. Редактировал сборник Давид Гюрджинян.

В рейтинговую таблицу вернулись и заняли 6-е место “Избранные новеллы” Ги де Мопассана, в которую включены его лучшие произведения. Мопассан является автором многочисленных рассказов, повестей и новелл. На армянский язык переведены многие его произведения. Новеллы отобрал и редактировал Ованес Айвазян.

На 7-м месте – научно-фантастический роман Даниэля Киза «Цветы для Элджернона». Впервые книга была опубликована в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в 1959 году и была удостоена премии Гюго в номинации научно-фантастический рассказ. Позже автор дописал его, доведя до объема романа, который в 1966 году был награжден премей «Небюла».

На 8-м месте книга Эдгара Костандяна “Обычная страна”. Это рассказ об обычной стране, где все важные вопросы решаются в парной. Это книга об обычной жизни Наре, обычной трагедии Жанет и обычном журналисте Аво, которого по распоряжению “сверху” уволили с работы.

На 9-м месте - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира. Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

Замыкает рейтинговую таблицу роман лауреата Нобелевской премии Орхана Памука “Рыжеволосая женщина”. Перевод с турецкого Арпи Атабекян, редактор – Аркменик Никогосян.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).