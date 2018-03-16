Биткоину установили первый в мире памятник

Первый в мире памятник, посвященный технологии блокчейна, установили в городе Крань в Словении, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Металлическая конструкция в виде логотипа биткоина расположена на кольцевой развязке недалеко от центра города. Несмотря на то, что памятник напоминает больше криповалюту, чем блокчейн, на официальном сайте памятника указано, что постройка посвящена именно блокчейну.

Авторы конструкции заявили, что таким образом Словения отправляет всему миру сообщение, подчеркивающее открытость страны к оцифровке, использованию новых технологий и развитию прогрессивного мышления.