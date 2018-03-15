Шармазанов назвал наглой ложью заявление премьер-министра Турции о событиях Ходжалу

Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов ответил на заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о том, что «документы ООН и ОБСЕ показывают, что события Ходжалу являются совершенным Арменией против азербайджанцев геноцидом». Как сообщает Арменпресс, после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов заявил, что премьер-министр Турции сделал заявление, которое трудно назвать иными словами, чем наглая ложь и абсурд.

«Он сказал, что ООН, ОБСЕ и другие международные организации осудили «массовые убийства», совершенные Арменией. В мире нет международной организации или учреждения, будь то ООН, ПАСЕ или ОБСЕ, которая приняла документ, в котором Армения обвиняется в «резне». Это ложь, нет ничего подобного», - подчеркнул Шармазанов.

По его словам, это еще одна турецко-азербайджанская ложь. «Они собрались друг с другом, нет людей из другой деревни, вот они и лгут, врут и врут. Нет ни одной международной организации, которая признала бы «массовую резню» со стороны Армении или Арцаха. И о Ходжалу много раз говорилось, об этом говорил и их президент Аяз Муталибов. Это результат внутриполитической борьбы, когда тогдашняя оппозиция Азербайджана поразила Муталибова в ахиллесову пяту, после чего Муталибов дал интервью, которое есть в интернете, и здесь нет никакого секрета», - сказал вице-спикер НС.

Шармазанов подчеркнул, что заявления Турции о том, что они всегда будут с Азербайджаном, еще раз доказывают правильность позиции армянской стороны в том, что Турция нечего делать в нагорно-карабахском вопросе, потому что эта страна поддерживает преступную политику Азербайджана.