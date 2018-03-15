Пятый тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Турнире претендентов в Берлине начались партии пятого тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет с Александром Грищуком.

Другие пары: Каруана – Карякин, Со – Крамник, Лижэнь – Мамедъяров.

После 4 туров лидером турнира с тремя очками является Каруана. Второе место разделяют с 2,5 очками Крамник и Мамедъяров. Аронян, Грищук и Лижэнь имеют в своем активе по 2 очка, а Со и Карякин – по 1 очку.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.