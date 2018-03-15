Микаел Манукян назначен председателем Государственного комитета по лесам министерства охраны природы
Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Микаел Манукян назначен председателем Государственного комитета по лесам министерства охраны природы. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении,.
Ранее Микаел Манукян был директором ГНКО «Армянский лес».Государственный комитет по лесам был учрежден указом президента Сержа Саргсяна от 19 декабря 2017 года.
10:27, 23.02.2018
«Ереванский бестселлер» 4/99: в рейтинговой таблице - «Обычная страна», «Паломничество в Страну Востока», «Виль-Эврар»
09:41, 16.02.2018
«Ереванский бестселлер» 4/98: в рейтинговой таблице - «Степной волк», «Мальчик в полосатой пижаме», «Невыносимая легкость бытия»
- 17:30 Путин и СБ РФ крайне обеспокоены деструктивной позицией Британии по делу Скрипаля
- 17:26 Столтенберг: НАТО не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией
- 16:57 Де Мистура не поедет на встречу глав МИД России, Турции и Ирана в Астане
- 16:45 Lyft и Magna будут вместе разрабатывать оборудование и ПО для беспилотных автомобилей
- 16:38 ЧМ-2018 увеличил турпоток в Россию в два раза
- 16:28 Макрон в ближайшие дни объявит о мерах Франции по ситуации со Скрипалем
- 16:23 Генпрокурор Украины обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта
- 16:16 Микаел Манукян назначен председателем Государственного комитета по лесам министерства охраны природы
- 16:05 Лавров пообещал скорый ответ на принятые Лондоном меры в отношении Москвы
- 15:57 Дин Кейн говорил в Израиле о необходимости признания Геноцида армян
- 15:47 Израильские военные арестовали 15 палестинцев на Западном берегу реки Иордан
- 15:38 Действия США в Сирии спровоцировали операцию Турции в Африне, заявил Лавров
- 15:27 WP: Меланья Трамп обсудит с представителями Facebook и Twitter борьбу с травлей в сети
- 15:09 Джонсон не исключил возможность ареста активов богатых россиян
- 15:07 Путин рассказал о скором полете на Марс
- 14:38 На парижском Салоне рисунка представят работы Пикассо и Кандинского
- 14:26 Более 350 человек покинули Восточную Гуту во время гумпаузы в четверг
- 14:20 Названа новая опасность ожирения
- 14:15 В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать в силах гражданской обороны
- 14:02 РФ поддерживает урегулирование проблемы НК в рамках существующих соглашений: Захарова
- 14:01 Эвакуация жителей из Восточной Гуты в Сирии: кадры из зоны конфликта
- 13:52 Самолет в Якутске растерял золото
- 13:49 Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки
- 13:40 Шаварш Кочарян приветствует выводы РФ по вопросу поставки оружия Азербайджану после апрельской войны
- 13:23 Азербайджан во время мониторинга не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
- 13:16 Европейские морозы Армении не угрожают: Гагик Суренян
- 13:01 Шаварш Кочарян о военных учениях Азербайджана: мы всегда должны быть готовы к любой провокации
- 12:55 СМИ: израильская артиллерия обстреляла сектор Газа в ответ на подрыв бомб на границе
- 12:51 Британская разведка начнет изучение коррупционных сделок с участием семьи президента Азербайджана
- 12:49 Ашот Наданян: Левону удалось сбить Карякина с толку
- 12:48 “Полиметалл Армения” прекращает свою геолого-разведывательную деятельность в Лори и Тавуше
- 12:41 AP: YouTube усилит борьбу с размещением недостоверной информации
- 12:36 Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее
- 12:22 В Индии экскаватор вытащил слоненка из
- 12:17 Азербайджанские активисты провели в США акцию протеста против режима И. Алиева, требуя его отставки
15:33, 13.03.2018
Просмотрели 1808 раз Лавров предупредил США о "самых тяжелых" последствиях удара по ВС Сирии
12:53, 13.03.2018
Просмотрели 1768 раз Эдуард Шармазанов уверен, что рано или поздно Арцах станет полноправным членом МПА СНГ
11:51, 13.03.2018
Просмотрели 1757 раз Надия Мурад призвала Турцию прекратить нападение на Африн
14:00, 13.03.2018
Просмотрели 1756 раз В испанском первенстве по картингу армянский мальчик оказался в пятерке лучших
15:23, 13.03.2018
Просмотрели 1722 раз Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино, сообщают СМИ