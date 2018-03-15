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Микаел Манукян назначен председателем Государственного комитета по лесам министерства охраны природы


Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Микаел Манукян назначен председателем Государственного комитета по лесам министерства охраны природы. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении,.

Ранее Микаел Манукян был директором ГНКО «Армянский лес».

Государственный комитет по лесам был учрежден указом президента Сержа Саргсяна от 19 декабря 2017 года.


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