Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Микаел Манукян назначен председателем Государственного комитета по лесам министерства охраны природы. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении,.

Ранее Микаел Манукян был директором ГНКО «Армянский лес».

Государственный комитет по лесам был учрежден указом президента Сержа Саргсяна от 19 декабря 2017 года.