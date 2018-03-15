Дин Кейн говорил в Израиле о необходимости признания Геноцида армян

Американский актер, телеведущий и продюсер Дин Кейн, находящийся в Израиле, в интервью The Jerusalem Post говорил о необходимости назвать Геноцид армян тем, чем он является на самом деле.

Как передает «Арменпресс», Кейн подчеркнул, что он не собирается советовать какой-либо стране, как ей поступать, но надеется, что все правительства признают Геноцид армян, так как, по словам артиста, «это исторический факт».

«Я отлично осознаю возможные отрицательные последствия этого шага для Соединенных Штатов: у нас с Турцией дипломатические отношения. Для всех тех, кто занимается этим, очевидно, что геноцид был. Его совершил не сегодняшний народ Турции и не ее правительство… Это было ужасно и вещи надо называть своими именами», - отметил Д. Кейн.

Дин Кейн является исполнительным сопродюсером показанного 5 марта в Ереване документального фильма «Архитекторы отрицания», рассказывающем о Геноциде. Сейчас он в Израиле участвует в съемках телевизионного путешествия звезды USA Today Лоры Маккензи.

Он уже встречался с премьером Израиля Беньямином Нетаньху. После последней встречи актер опубликовал на своей страничке в ФБ видеоролик, из которого видно, как Кейн, главный герой фильма «Супермен», называет премьера «настоящим суперменом».