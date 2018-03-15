Президент Республики Арцаха Бако Саакян встретился с представителями Армянского национального комитета Америки

Президент Республики Арцаха Б. Саакян 14 марта посетил Армянский национальный комитет Америки (АНКА), встретился с руководителями и сотрудниками Комитета.

Президент высоко оценил деятельность АНКА в решении различных национальных проблем, выразив благодарность за последовательное содействие Арцаху. Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации администрации президента.

Б. Саакян выразил уверенность, что тесное сотрудничество с АНКА будет только укрепляться, назвав деятельность АНКА на благо нации образцовой.

В тот же день президент Арцаха встретился с руководящим составом ЦК АРФД Восточной Америки.

На встрече обсуждались вопросы внутренней и внешней политики Арцаха, сотрудничества Арцах-Диаспора, развитие отношений с США и др.

Президент высоко оценил роль организации АРФД в Восточной Америке, направленную на помощь Арцаху, решение важнейших задач, укрепление связей Родина-Диаспора, выразив надежду, что работа будет продолжена с той же интенсивностью и продуктивностью.