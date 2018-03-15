Время в Ереване: 11:07:36,   15 Март

Президент Республики Арцаха Бако Саакян встретился с представителями Армянского национального комитета Америки


Президент Республики Арцаха Б. Саакян 14 марта посетил Армянский национальный комитет Америки (АНКА), встретился с руководителями и сотрудниками Комитета.

Президент высоко оценил деятельность АНКА в решении различных национальных проблем, выразив благодарность за последовательное содействие Арцаху. Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации администрации президента.

 Б. Саакян выразил уверенность, что тесное сотрудничество с АНКА будет только укрепляться, назвав деятельность АНКА на благо нации образцовой.

 В тот же день президент Арцаха встретился с руководящим составом ЦК АРФД Восточной Америки.

На встрече обсуждались вопросы внутренней и внешней политики Арцаха, сотрудничества Арцах-Диаспора, развитие отношений с США и др.

Президент высоко оценил роль организации АРФД в Восточной Америке, направленную на помощь Арцаху, решение важнейших задач, укрепление связей Родина-Диаспора, выразив надежду, что работа будет продолжена  с той же интенсивностью и продуктивностью.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации