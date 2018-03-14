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Аронян одержал первую победу на Турнире претендентов


Армянский шахматист и действующий  обладатель Кубка мира Левон Аронян в рамках четвертого тура Турнира претендентов в Берлине одержал блестящую победу над вице-чемпионом мира Сергеем Карякиным.

Аронян черными одержал победу на 68-м шаге. Это первая победа армянского шахматиста на Турнире претендентов.

Из других партий текущего тура пара Мамедъяров – Со сыграла вничью.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.




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