Аронян одержал первую победу на Турнире претендентов
22:30, 14 Март, 2018
Армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян в рамках четвертого тура Турнира претендентов в Берлине одержал блестящую победу над вице-чемпионом мира Сергеем Карякиным.
Аронян черными одержал победу на 68-м шаге. Это первая победа армянского шахматиста на Турнире претендентов.
Из других партий текущего тура пара Мамедъяров – Со сыграла вничью.
Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.
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