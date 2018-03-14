Аронян одержал первую победу на Турнире претендентов

Армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян в рамках четвертого тура Турнира претендентов в Берлине одержал блестящую победу над вице-чемпионом мира Сергеем Карякиным.

Аронян черными одержал победу на 68-м шаге. Это первая победа армянского шахматиста на Турнире претендентов.

Из других партий текущего тура пара Мамедъяров – Со сыграла вничью.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.